Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Прио-Внешторгбанка до уровня «ruBB». По рейтингу установлен прогноз «развивающийся». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Понижение рейтинга связано с ослаблением капитальной позиции банка, что обусловлено наращиванием величины активов под риском путем увеличения портфеля кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также отражением в капитале отрицательной переоценки активов. «Развивающийся» прогноз отражает неопределенность относительно дальнейшей динамики достаточности капитала банка, на которую может повлиять как ожидаемое погашение части ссудной задолженности, так и возможность согласования банком с ЦБ вопроса о переоценке стоимости ряда объектов имущества», — говорится в сообщении.

По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз, что предполагает равновероятными два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Рейтинг банка обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и позиции по капиталу, высокими показателям рентабельности, удовлетворительным качеством активов и корпоративного управления, а также адекватным уровнем ликвидности.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями кредитной организации на банковском рынке РФ при адекватных позициях в домашнем регионе. Значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе.

Эксперты также указывают на низкую позицию по капиталу и высокие показатели рентабельности банка. Отмечается удовлетворительное качество активов (их формирует ссудная задолженность в виде требований к юрлицам и ИП). Розничный кредитный портфель представлен преимущественно ипотечными ссудами и характеризуется приемлемым качеством.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена, с одной стороны, приемлемым запасом ликвидности, а с другой — ограниченными рыночными источниками по привлечению дополнительной ликвидности.

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.