Единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» намерен запустить на Московской бирже индекс своих ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), рассказал директор ценового центра «ДОМ.РФ» Андрей Камышев на конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».

«Совместно с Московской биржей мы планируем запустить индекс ИЦБ «ДОМ.РФ» с фиксированной ставкой купона. Все выпуски такого типа стандартные, будут включаться в расчет индексов», — сказал он.

«Начнем историю расчетов где-то с марта 2019 года, когда активность стала более стабильной», — добавил Камышев.

Он также отметил, что год назад бумаги «ДОМ.РФ» составляли около трети в составе общего объема ИЦБ на Московской бирже, на сегодняшний момент это почти 63%. «Учитывая наши планы, темпы амортизации и планы иных участников в иных типах бумаг, мы ожидаем, что до конца года доля бумаг ИЦБ «ДОМ.РФ» составит 75—80%», — отметил он.