Зарплаты работников предприятий, которые могут перейти на короткую рабочую неделю, не должны сокращаться, а продолжительность рабочих смен не должна расти. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

«Подчеркну, это требует очень серьезного изучения, чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, тут мы с ФНПР совершенно согласны, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней, что будет вызывать утомляемость людей и ухудшение их здоровья, ну и чтобы у нас не росли некие издержки работодателей. Идти по этому пути — да, наверное, нужно, но очень аккуратно, с изучением всех мнений и всех нюансов», — сказал Корж.

Некоторые регионы и отдельные предприятия, добавил он, изъявили желание участвовать в апробации короткой рабочей недели. «Это должно быть четко просчитано и вместе с регионом, и вместе с отраслью. И возможно, что после такого детального изучения либо прибавится количество желающих в этом поучаствовать, либо мы найдем другие формы апробации этого проекта», — пояснил Корж.

Он отметил, что также необходимо, чтобы не росли издержки работодателей. «Тут нужно очень четко расставить возможные акценты и четко сепарировать по видам деятельности. И сейчас, на самом деле, Трудовой кодекс позволяет сокращать и рабочую неделю, и рабочее время. В кодексе установлены верхние пределы — не более 40 часов, не более пяти дней и так далее», — рассказал он.