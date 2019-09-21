Росбанк предложил клиентам — держателям бизнес-карт программу лояльности Mastercard Business Bonus, следует из сообщения кредитной организации.



«За каждую трансакцию по карте Mastercard на сумму от 500 рублей участнику программы начисляются бонусы, которые затем можно обменивать на скидки от партнеров — 27 тысяч рублей на первый месяц продвижения в Интернете от Kokoc Group, полгода бесплатной онлайн-бухгалтерии от «Мое дело», три месяца бесплатной бухгалтерии на максимальном тарифе от «Контур.Эльба», до 20% на категории товаров от Metro C&C и другие», — уточнили в банке.