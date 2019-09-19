Эксперты проанализировали обновления в тарифах на обслуживание малого бизнеса в банках и оценили ценовую политику кредитных организаций в III квартале 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Markswebb.

В компании рассматривали тарифы для фрилансера, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, торговой точки и небольшой сервисной компании.

В III квартале 2019 года фрилансеры могут бесплатно обслуживаться в восьми банках: ВТБ, Веста Банке, ДелоБанке, Промсвязьбанке, Сбербанке, «Сфере», УБРиР и «Уралсибе». Во всех банках, кроме ВТБ, обслуживание было бесплатным и во II квартале. Во II квартале ВТБ был одним из самых дорогих банков для фрилансера: годовое обслуживание при минимальном наборе услуг стоило 16 390 рублей. Также дороже для фрилансеров стал ЮниКредит Банк: стоимость обслуживания увеличилась почти в два раза — до 24 тыс. рублей. Тинькофф Банк тоже отменил специальные условия по открытию счетов для начинающих ИП.

Стоимость обслуживания торговой точки в III квартале 2019 года уменьшилась сразу в десяти банках. Самые значимые изменения произошли у ВТБ, который стал лидером рейтинга. Ряд банков стали дешевле за счет новых, более выгодных условий по эквайрингу. Самый дорогой банк для торговой точки — Райффайзенбанк, который в очередной раз увеличил комиссию по эквайрингу — с 1,99% до 2,29%.

В перечень наиболее выгодных банков для сервисной компании вошли ВТБ и Совкомбанк. Самый дорогой банк для небольшой сервисной компании — Сбербанк, где за три месяца стоимость обслуживания выросла более чем на треть. «Банк «Сфера», ДелоБанк, Веста Банк, банк «Авангард» и Сбербанк взимают высокие комиссии по выдаче наличных, и поэтому тоже невыгодны для небольшой сервисной компании», — отметили аналитики.