Минкомсвязь РФ разрешила компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

«Tele2 решил вопросы обеспечения безопасности применения eSIM. Реализуемый тестовый алгоритм полностью обеспечивает идентификацию абонентов», — пояснили в пресс-службе.



В Минкомсвязи также добавили, что всего в тестировании будут принимать участие до 15 тыс. абонентов, однако не уточнили сроки и другие детали эксперимента.

Как сообщил агентству источник, близкий к Tele2, оператор действительно продолжает пилотный проект по использованию eSIM и уже возобновил выдачу виртуальных сим-карт в нескольких московских салонах связи.

В конце апреля Tele2 начал эксперимент по оформлению eSIM, однако на следующий день временно приостановил пилот, объяснив это высоким спросом и ограниченным числом виртуальных сим-карт. Впоследствии Минкомсвязь сообщала о том, что эксперимент был приостановлен по просьбе министерства из-за вопросов, связанных с безопасностью.

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую сим-карту. В ноябре 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что с технической точки зрения снятие запрета на eSIM в России неизбежно, однако пока этот вопрос не числится в списке острых проблем на повестке дня.



Технология eSIM используется, к примеру, в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также новых моделях линейки iPhone 11. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает ряд ограничений в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер сим-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.