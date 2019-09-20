ЦБ сейчас работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии, сообщил в интервью «Коммерсанту» директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

«В настоящее время речь идет о продуктах для физлиц, но мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц. В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удаленной биометрической идентификации», — заявил он.

По словам Зимина, для банков с универсальной лицензией планируется ввести обязанность предоставлять с помощью удаленной идентификации три ключевых продукта (открытие счетов и вкладов, получение розничных кредитов и денежные переводы) в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021-го. Проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме.

«Рассчитываем, что он будет принят в ближайшие два месяца. Ко второму чтению законопроект планируется дополнить обязанностью предоставления сервисов через ЕБС для трех видов операций, а также возможностью расширения использования биометрической системы на все банковские операции и на все операции, которые осуществляются некредитными финансовыми организациями (НПФ, профучастники фондового рынка, МФО и другие)», — пояснил Иван Зимин.