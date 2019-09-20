Российские фондовые индексы в начале торгов в пятницу снижаются, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 792,31 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 374,54 пункта.

Утром перед открытием внешний фон сложился нейтральным, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. И такое же нейтральное открытие он ожидал перед началом торгов от индекса Мосбиржи.

«Но затем более вероятен небольшой рост – уж больно неоправданно сильным было вчерашнее снижение, да и «шорты» перед выходными надо бы прикрыть», — комментирует аналитик.