Бывший руководитель уральского Плато-Банка Андрей Лазарев, задержанный в Белоруссии при попытке выехать в Евросоюз по поддельному паспорту, обжаловал в Брестском областном суде решение о своей экстрадиции в Россию.

«24 сентября в Брестском областном суде будет рассмотрена жалоба Лазарева Андрея Геннадьевича на постановление заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь от 7 августа текущего года о выдаче иностранному государству для отбывания наказания», — отметили суде.

Лазарев был задержан 30 марта нынешнего года на белорусско-польской границе с фальшивым паспортом на имя гражданина Словении. Он пытался выехать на поезде в Европу.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный россиянин находится в межгосударственном розыске за уклонение от уголовного преследования.