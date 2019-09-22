Банк для предпринимателей «Точка» представил альтернативную схему авторизации при входе в интернет-банк с помощью Apple Sign In, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиенты смогут сэкономить время и не запрашивать дополнительный СМС-код — это также упростит работу за границей при смене сим-карты, отмечают в банке.

«Чтобы подключить функцию, клиенту нужно на странице логина нажать на кнопку «Sign in with Apple», авторизоваться в Apple ID, разрешить «Точке» использовать свою учетную запись Apple ID, войти в интернет-банк и СМС-кодом подписать электронное согласие на использование этой функции», — говорится в релизе.

Точно так же авторизацию можно подключить и в настройках интернет-банка. Потом нужно будет нажать на кнопку «Sign in with Apple», используя Apple ID.

Отвязать Apple ID от доступа в «Точку» можно в настройках интернет-банка в любой момент.