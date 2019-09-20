Период выплаты накопительной пенсии, которую будут получать жители России, с 1 января 2020 года планируется увеличить. Правительство внесло законопроект об этом в Госдуму.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные об ожидаемой продолжительности жизни россиян, которые достигли указанного возраста. Это 16,56 года (для мужчин) и 26,28 года (для женщин).

Также в документе говорится, что реализация проекта «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год» не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.