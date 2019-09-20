Сбербанк подал иски в Арбитражный суд Тюменской области и Арбитражный суд города Москвы на швейцарскую компанию New Stream Trading AG с общей суммой требований в 28 млрд рублей, следует из картотеки.

Оба иска были зарегистрированы 19 сентября. Третьим лицом в обоих делах выступает Антипинский НПЗ, суть исковых заявлений не раскрывается.

Ранее сообщалось, что швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) и Сбербанком, полагая, что ответчики причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов.

​В Лондоне подан иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка​ Требование оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

На судебных разбирательствах интересы NST будет представлять юридическая компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

Антипинский НПЗ в мае подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. В сентябре на НПЗ была введена процедура наблюдения.