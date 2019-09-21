Все покупки в салонах и интернет-магазине «МегаФона» теперь можно оформить в рассрочку от банка «Русский Стандарт», говорится в сообщении финучреждения.



Беспроцентная рассрочка на три месяца действует на приобретения от 15 тыс. рублей при оплате кредитной картой банка.

«В банке «Русский Стандарт» не нужно выпускать отдельную карту, чтобы получить рассрочку. Оформить рассрочку легко: после совершения покупки за счет кредитных средств клиент переводит ее в рассрочку в мобильном банке или кол-центре. Новая услуга позволяет экономить на процентах: сумма покупки просто делится на равные платежи, которые необходимо вносить ежемесячно, при этом у клиента сохраняется льготный период по карте», — отмечается в релизе.

Дополнительных ограничений по переводу операций в рассрочку нет: она предоставляется в пределах кредитного лимита по картам.