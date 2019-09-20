• Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс». Сервис тестируют более десяти розничных банков. Система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг). Основной вопрос при такой оценке заемщика связан с использованием персональных данных человека и с согласием на их получение, получить персональные данные можно только с личного согласия лица, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

• Банк России ведет переговоры с РЖД по вопросу широкого распространения биометрии для упрощения идентификации граждан на железнодорожном транспорте, сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. «Для тех же целей мы внимательно смотрим на возможность внедрения системы в аэропортах, в первую очередь при перевозках внутри страны», — сказал он. Кроме того, ЦБ сейчас работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии.

• Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой. Лидерами по числу вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей стали Красноярский край, Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В Москве и Санкт-Петербурге лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий являются отрасли информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта. Между тем, согласно данным HeadНunter, подавляющее большинство россиян (62%) осваивают навыки, которые не связаны напрямую с текущей профессией. Еще 32% пока не делают этого, но планируют.

• В России могут отменить несколько профессиональных праздников, сообщили СМИ. В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники. Например, День железнодорожника и День радио. Юристы полагают, что проблем не будет: есть определяющие праздники документы, не представленные к отмене. Однако Минюст уже опроверг эту информацию.

