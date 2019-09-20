Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи подрос на 0,06% и составил 2 796,41 пункта. Индекс РТС опустился на 0,05%, до отметки 1 377,38.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,27%, «Газпрома» — на 0,05%, «ЛУКОЙЛа» — подросли на 1,82%, «АЛРОСы» — снизились на 2,13%, Московской биржи — на 0,69%.



«Рынок акций РФ в пятницу спустился в «красную зону». В целом результативная и энергичная неделя, внутри которой инвесторам скучать не приходилось, завершается в минусе. Индекс Мосбиржи отошел к 2 781 пункту и может просесть вплоть до промежуточной поддержки на уровне 2 775 пунктов. Индекс РТС спустился к 1 370 пунктам, ближайшая поддержка располагается на отметке 1 360 пунктов, сопротивление — на уровне 1 375 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.