Постаматы «Халва», расположенные в магазинах Х5 Retail Group и отделениях Совкомбанка, войдут в партнерскую сеть постаматов PickPoint. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Сеть постаматов «Халвы» насчитывает 1,2 тысячи, сеть PickPoint — 2,6 тысячи собственных и 2 тысячи партнерских постаматов Qiwi Box. Сама «Халва» продолжит работать напрямую с логистическими компаниями и предлагать удобную инфраструктуру для выдачи посылок, что позволит не конкурировать, а, наоборот, развивать партнерские отношения со всеми игроками рынка», — говорится в сообщении.

В партнерской сети, таким образом, будет почти 6 тыс. терминалов.