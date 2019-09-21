Российские банки в августе активно тратили свои валютные запасы — буфер валютной ликвидности за месяц просел на треть до 12,1 млрд долларов, написал в обзоре аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай на основе данных ЦБ. Со счетов за рубежом за этот период было выведено 5 млрд долларов. Ранее кредитные организации, наоборот, наращивали валютную ликвидность.

Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.

По итогам последнего летнего месяца курс рубля упал на 5%, что стало сильнейшим снижением за прошедший год. Российская валюта падала синхронно с ценами на нефть на новостях об эскалации торговой войны между США и Китаем и из-за опасений замедления мировой экономики. Но в ЦБ посчитали, что фундаментальные факторы лишь частично объясняют ослабление рубля. В отчете ЦБ писал, что скачок курса рубля в середине августа, когда доллар на Мосбирже за несколько дней подорожал более чем 1 рубль и преодолел планку в 67 рублей, а потом резко подешевел, был связан с операциями отдельных крупных игроков валютного рынка.

В августе, в частности, стало известно, что Сбербанк продал 2,7 млрд после того, как избавился от акций своей турецкой «дочки» DenizBank и тем самым, по мнению аналитиков, оказал поддержку рублю. Однако эти сделки не связаны с общим снижением валютных запасов банков, считает Порывай, поскольку полученная Сбербанком валюта «не оседала» на депозитах за рубежом.

Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. По данным ЦБ, зарубежные инвесторы и «дочки» иностранных банков в августе купили валюту на 221 млрд рублей (то есть примерно 3,3 млрд долларов), указывал ЦБ. Это рекорд с начала года.

Причина кроется в снижении интереса иностранцев к сделкам, которые проводятся для получения прибыли на разнице ставок в России и за рубежом, к так называемым операциям carry trade. «Банки были вынуждены сокращать валютные резервы, так как нерезиденты забирали свои капиталы», — считает Авакян, отмечая, что сокращение резервов сразу на 35% всего за один месяц выглядит довольно тревожным. Есть риск, что этот процесс продолжится и в сентябре, так как на глобальных рынках продолжает наблюдаться нестабильность, особенно после инверсии кривой доходностей гособлигаций в США (более короткие по срокам бумаги стали доходнее долгосрочных, это один из предвестников рецессии в экономике), говорит эксперт.

Порывай не указывает причины, по которым банки сократили валютные остатки, но отмечает, что их действия по конвертации валюты в августе могли оказать поддержку рублю. Но в случае продолжения такого сокращения запаса ликвидности у банков негативный эффект может проявиться либо на курсе рубля, либо на стоимости валютной ликвидности, предупреждает аналитик.