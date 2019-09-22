В России более трети родителей (35%), у которых есть дети школьного возраста, готовы взять кредит на обучение ребенка за рубежом, свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка.

«Образование ребенка — эта та статья расходов, экономить на которой не станет ни один родитель. Мы стремимся предлагать нашим клиентам доступные кредитные продукты для того, чтобы они могли легко осуществлять задуманное. Оформить кредит наличными для оплаты образования можно легко и быстро на сайте Райффайзенбанка. Эта возможность доступна и жителям городов, где нет наших отделений», — отметил руководитель направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов.

Процент респондентов, готовых оформить кредит для того, чтобы отправить ребенка учиться за рубеж Россия 35% Москва и область 35% Санкт-Петербург и область 32% Краснодарский край 35% Нижегородская область 36% Республика Татарстан 36% Новосибирская область 38% Свердловская область 33%

Райффайзенбанк развивает кредитование физических лиц в городах России, где нет отделений банка. Подать заявку можно через сайт, мобильное приложение, чат-бот в мессенджерах Telegram, Viber и «Вконтакте». Предварительное решение по заявке принимается в течение двух минут.