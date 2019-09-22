Ученые Финансового университета при правительстве России предложили ввести «индекс самогона» для оценки экономического положения в стране, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на черном рынке, — пояснил директор института Алексей Зубец. — Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан. И наоборот: снижение производства и потребления самодельных и нелегальных крепких спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности россиян, способных приобрести более качественную алкогольную продукцию».

По словам ученого, анализ результатов исследований показал, что сегодня в городах с населением более 250 тыс. человек только 4,5% респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях. И еще 1% известны случаи торговли самодельным алкоголем.



«Исследование показало, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, имеются ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан», — добавил Зубец.



И сообщил, что Институт социально-экономических исследований Финансового университета вводит новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона.