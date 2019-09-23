Количество хищений денег с карт, привязанных к телефонным номерам продавцов, на крупных торговых онлайн-ресурсах достигло 3 тыс. трансакций в месяц, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. За прошлый год объем несанкционированных операций с использованием пластика вырос до 1,38 млрд рублей.

Часто мошенники просят предоставить им такие данные, как CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения и прочую информацию для того, чтобы перевести деньги за товар, отмечает представитель торговой площадки Avito. Для перечисления денег достаточно номера карты продавца или его телефона, если тот привязан к карте.

В целом объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в 2018 году по сравнению с предыдущим вырос на 44% до 1,38 млрд рублей, количество таких операций увеличилось почти на треть — до 417 тыс., сообщил представитель Роспотребнадзора со ссылкой на данные ЦБ. Как отмечает руководитель проекта «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, за 2018 год общее количество преступлений, совершенных посредством информационно-телекоммуникационных технологий, достигло почти 150 тыс. — это 8,8% от общего числа зарегистрированных нарушений УК.

Троян Fanta атакует продавцов и покупателей Avito​​​​​​​ С января 2019 года потенциальная сумма ущерба составляет более 35 млн рублей.

Операторы связи начали предлагать пользователям торговых площадок решения, снижающие риск оказаться жертвой мошенников. Например, сервисы, позволяющие потенциальным продавцам использовать временный телефонный номер вместо настоящего. По словам представителя Avito, услуга замены мобильных номеров предоставляется бесплатно, но она действует только для продавцов автомобилей и недвижимости, остальным такой сервис пока недоступен. Avito рассматривает вопрос о введении такой услуги и в других категориях, отмечает он.