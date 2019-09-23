Банк «Уралсиб» в августе проиграл спор с кредиторами на 8,6 млн долларов в Лондонском международном арбитраже (LCIA) — после начала санации в 2015 году банк списал свои субординированные обязательства, и держатели части его долга Natwest Markets и Kleinwort Benson обратились в LCIA с требованием выплатить им эту сумму за списанные суборды, сообщают «Ведомости» .

По словам источников издания, первый истец — инвестиционно-банковское подразделение Royal Bank of Scotland, являющееся организатором субординированного кредита для «Уралсиба», второй истец — подразделение группы Societe Generale по управлению благосостоянием, действует как кастодиан Growth Credit Fund Ic.

Как заявил представитель банка, «Уралсиб» исполнит судебное решение, на финансовом результате банка на 1 сентября это не отразится, поскольку он уже учитывает созданный резерв на 8,6 млн долларов.

Держатели субордов «Уралсиба» оспаривают их списания в Лондонском арбитраже Они пытаются повторить удачный опыт ВТБ.

Спор касается части субординированного кредита на 250 млн долларов, который «Уралсиб» получил в июне 2007 года для пополнения капитала; в декабре 2014-го был принят закон, разрешающий санируемым банкам полностью списывать субординированные кредиты. Хотя закон обратной силы не имеет, в России суды вставали на сторону банков, списавших даже «старые» суборды, которые были привлечены до вступления в силу закона и не содержали в договорах условий о возможности списания.