Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи просел на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 793,03 пункта. Индекс РТС снизился на 0,21% — до отметки 1 374,36.

«Отсутствие определенности на азиатских рынках и вялые колебания нефтяных котировок приведут к нейтральному началу торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 770—2 825 пунктов, по индексу РТС — 1 365—1 390 пунктов», — считает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.