Банк «Открытие» снизил ставки по рублевым вкладам.

Вклад «Надежный» открывается под 5,62—6,64% (ранее — под 5,62—6,83%), «Основной доход» — под 5,43—6,45% (до этого — под 5,43—6,64%), а «Активное пополнение» — под 4,59—5,98% годовых (прежде — под 4,59—6,17%).

Депозит «Свободное управление» привлекается под 4,32—5,51% (прежде — под 4,32—5,7%), «Премиальный» — под 5,55—6,75% (ранее — под 5,7—7,1%), а «Открытый» — под 6,02—6,64% годовых (вместо 6,02—6,83%).

Минимальная сумма всех вкладов составляет 50 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются, за исключением «Премиального». Выплата процентов по «Премиальному» осуществляется в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Свободное управление» и «Активное пополнение».