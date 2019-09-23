Личная инфляция россиян (дефлятор) в августе 2019 года значительно превысила официальный показатель: 0,5% против зафиксированной дефляции в 0,2%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«Если причинами снижения инфляции называется продолжающееся сезонное удешевление плодоовощной продукции, то дефлятор свидетельствует о том, что россияне в августе платили дороже за привычный набор товаров», — отмечается в сообщении.

Накопленные с начала года значения дефлятора и инфляции, максимально приблизившись друг к другу в июне и июле, в августе снова разошлись. Дефлятор оказался выше уровня инфляции – 3% и 2,4% соответственно.