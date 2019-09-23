На должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ назначена Елизавета Голикова, говорится в сообщении кредитной организации. Она займется реализацией стратегических задач банка в области управления репутацией и коммуникаций.

Вадим Суховерхов, ранее занимавший должность руководителя департамента по работе со СМИ, остается работать в группе в качестве советника президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Голикова с 2000 года работала в издательском доме «Коммерсант». В 2016 году возглавила объединенную редакцию РБК.