Эксперты Райффайзенбанка выяснили, кто отводит ребенка в школу, а также оценили траты россиян на дополнительные занятия детей.

«Отводить ребенка в школу — преимущественно женская обязанность. В 30% случаев детей отводит в школу и на другие занятия мама. Однако чаще всего дети ходят самостоятельно. Самостоятельность детей зависит от их возраста: чем старше ребенок, тем чаще он самостоятельно посещает занятия», — отмечается в релизе.

Папа отводит ребенка в школу в 13% случаев, бабушка или дедушка — в 8%.



Согласно исследованию, чаще всего дети занимаются спортом (более 60%). В Москве значимо больше посещают языковые курсы и художественную школу, тогда как в Татарстане и Свердловской области языковой подготовкой занимаются значительно меньше.



На дополнительное образование детей россияне в среднем тратят 6 тыс. рублей в месяц. Объем трат зависит от благосостояния населения в регионе.

Райффайзенбанк провел опрос среди жителей РФ, имеющих детей школьного возраста, в сентябре 2019 года.