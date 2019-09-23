В сетях индийских финансовых организаций и исследовательских центров обнаружено шпионское ПО Dtrack, созданное кибергруппировкой Lazarus, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». С его помощью злоумышленники полностью контролируют зараженное устройство.

В настоящее время Dtrack продолжает использоваться для проведения кибератак.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Константина Зыкова, основным видом деятельности Lazarus является кибершпионаж, но она также замечена в проведении атак, нацеленных непосредственно на кражу денег.