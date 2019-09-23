Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не поддержал к первому чтению законопроект об ограничении размера ставок для застройщиков в уполномоченных банках в рамках проектного финансирования. Проект был внесен на рассмотрение палаты в марте.

«Мы получили отрицательные отзывы правительства, Банка России. Все говорит о том, что инициативу нельзя поддержать. Есть концептуальные возражения. Есть предложение рекомендовать Государственной думе отклонить законопроект в первом чтении», — сказал председатель комитета Николай Николаев на заседании в понедельник.

Законопроектом предлагается ограничить размер ставки целевого кредита, привлекаемого застройщиком в уполномоченном банке в рамках проектного финансирования. Инициатива предполагает, что эта ставка будет учитываться как ключевая ставка Банка России, увеличенная на один процентный пункт. «Мы не можем диктовать банку, по какой ставке финансировать. Все-таки это вопрос рыночный», — прокомментировал решение комитета Николаев.