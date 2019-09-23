Минэкономразвития на площадке правительства доработало предложенный депутатами законопроект, согласно которому обеспечивается неприкосновенность прожиточного минимума при взыскании долгов, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.

«На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — заявил Орешкин.

Он отметил, что «сейчас при взыскании долгов за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов».