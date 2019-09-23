В Госдуму внесен законопроект о постепенном увеличении максимального размера социального налогового вычета гражданам по налогу на доходы физических лиц в связи с обучением собственных детей до 100 тыс. рублей в год с нынешних 50 тыс., следует из базы данных нижней палаты парламента.



Сейчас родители имеют право на получение такого налогового вычета в пределах 50 тыс. рублей в год. Законопроектом предлагается предельный размер вычета с 1 января 2021 года увеличить до 80 тыс. рублей, а с 1 января 2022 года — до 100 тыс. При этом предельное значение ограничения совокупной суммы социальных налоговых вычетов (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящее лечение) документом повышается до 150 тыс. рублей за налоговый период со 120 тыс.

«Количество бюджетных мест в вузах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в два — пять раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета», — отмечают разработчики.

Они также обращают внимание, что стоимость обучения в разных регионах различная. Например, в Хакасском техническом институте она в среднем составляет 77 тыс. рублей в год, Астраханском государственном университете — 82 тыс. рублей, Алтайском государственном институте культуры — 91 тыс., Томском государственном педагогическом университете — 125 тыс., Уральском государственном юридическом университете — 130 тыс., Иркутском государственном университете — 148 тыс. рублей в год.

В то же время в крупнейших престижных вузах Москвы средняя стоимость обучения в 2016—2017 году составляла от 233 тыс. рублей (МГТУ им. Н. Э. Баумана) до 340 тыс. (МГИМО), напоминают авторы законопроекта. При этом многие вузы ежегодно увеличивают размер платы за обучение на величину годовой инфляции, отмечают они.

Правительство РФ не поддерживает законопроект, поскольку его реализация «приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, которые в финансово-экономическом обосновании предложено компенсировать за счет дотаций из федерального бюджета». Кабмин напоминает, что дотации из федерального бюджета предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а не для компенсации выпадающих доходов.