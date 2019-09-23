МТС подписали со Сбербанком кредитные соглашения на общую сумму 120 млрд рублей. В рамках соглашений компания договорилась о рефинансировании действующего кредита Сбербанка на 70 млрд рублей, а также об открытии кредитной линии на 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба оператора.



Первое соглашение — о рефинансировании кредита на 70 млрд рублей — предусматривает снижение действующей процентной ставки и увеличение срока погашения на три года, до 2024 года. В сентябре 2014 года МТС привлекли кредитную линию Сбербанка на 50 млрд рублей для рефинансирования погашений по долгу компании и обеспечения запаса ликвидности для строительства сети. Другая кредитная линия — на 20 млрд рублей, — предоставленная в январе 2015 года, обеспечила запас средств для досрочного обратного выкупа еврооблигаций МТС в течение 2015—2016 годов.



Второе подписанное со Сбербанком соглашение подтверждает кредитную линию с лимитом в 50 млрд рублей и дает МТС возможность выбирать средства отдельными траншами на погашение долга в 2020 году.

«МТС ведет непрерывную последовательную работу по оптимизации текущего долга компании. Подписание кредитных соглашений подтверждает этот курс и является еще одним шагом по укреплению взаимовыгодных отношений между МТС и Сбербанком», — отметил вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

