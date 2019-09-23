Европейский центральный банк готов к дальнейшему понижению процентных ставок на фоне отсутствия явных признаков восстановления экономики в еврозоне. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в Европарламенте в Брюсселе.



Драги предупредил, что спад в производственном секторе еврозоны рискует распространиться на другие секторы экономики, если он будет продолжаться. Он призвал правительства еврозоны увеличивать расходы, чтобы поддержать рост.

«Хотя сфера услуг еврозоны сохраняет устойчивость, мы не должны успокаиваться в отношении ее способности сохранять устойчивость в отношении негативных последствий», — заявил Драги.

В этом месяце ЕЦБ принял масштабный пакет мер, включая понижение ставок и новые покупки активов, чтобы поддержать шаткую экономику региона, которой повредила международная торговая напряженность и слабость на ключевых экспортных рынках, включая Китай.

Недавние данные и экономические индикаторы «не подают убедительных признаков восстановления роста в ближайшем будущем, а баланс рисков в отношении перспектив роста по-прежнему смещен в сторону снижения», сказал Драги.

«Мы по-прежнему готовы скорректировать наши инструменты, если это оправдано перспективой инфляции», — подчеркнул он.

Это было последнее выступление Драги в Европарламенте: восьмилетний срок его полномочий истекает 31 октября.