«Тинькофф Инвестиции» открыли второй сезон подкаста «Жадный инвестор», в записи которого принимает участие голосовой помощник Олег. Выпуски подкаста будут выходить по вечерам каждую среду, сообщает пресс-служба компании.



«В новом сезоне «Жадного инвестора», посвященного новостям и главным событиям фондового рынка, к аналитикам присоединился первый в мире голосовой помощник в сфере лайфстайла и финансов Олег. Он отвечает на вопросы ведущих и комментирует новости биржи, о которых идет речь в эфире. Например, рассказывает о причинах падения акций Starbucks, которые показывали положительную динамику с начала 2019 года», — говорится в сообщении.

Развивать свою экспертизу в области биржевой торговли Олегу помогают данные «Тинькофф Инвестиций». Предполагается, что в будущем голосовой помощник сможет общаться на темы фондового рынка не только в рамках подкаста «Жадный инвестор», но и в чате мобильного приложения «Тинькофф».

На первом этапе он не будет давать инвестиционные рекомендации, но сможет поддержать беседу, например подсказать стоимость тех или иных акций. Уже сейчас Олег может давать клиентам полезные советы и лайфхаки из «Тинькофф Журнала», в том числе на тему ответственного и долгосрочного инвестирования.

Во втором сезоне подкаста «Жадный инвестор» аналитики «Тинькофф Инвестиций» будут не только обсуждать отдельные биржевые новости, но и проводить обзоры мировых фондовых рынков. Они расскажут, например, как может повлиять на стоимость акций компаний запуск мобильной сети 5G, почему стоит присмотреться к активам компаний фармацевтической отрасли и стриминговых сервисов типа Netflix, зачем инвестировать в евро и пр.