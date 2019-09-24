Банк ДОМ.РФ обновил линейку тарифных планов на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В линейке тарифных планов доступны четыре новых тарифа — «Легкий старт», «Выгодный», «Оптимальный» и «Активный».

Все новые тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение и использование Интернет- и мобильного банка, а также возможность подключить бесплатный зарплатный проект для компаний с численностью сотрудников от трех человек. Тарифные планы «Выгодный», «Оптимальный» и «Активный» дают возможность бесплатного выпуска премиум-карты Банка ДОМ.РФ руководителю компании или индивидуальному предпринимателю.

Также новые клиенты получат бонусы от партнеров банка: бесплатное создание сайта для бизнеса, до 55 тыс. бонусных рублей на рекламу на площадках Google и Mail.ru, месяц бухгалтерского обслуживания и бесплатное подключение федерального и городского телефонного номера.