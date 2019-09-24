Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 788,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,2% — до отметки 1 376,24.

«Незначительное утреннее снижение нефти с одновременным ростом большинства азиатских площадок не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 760—2 815 пунктов, по индексу РТС — 1 360—1 385 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.