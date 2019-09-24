Бывшему сотруднику Балтинвестбанка Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры, грозит до четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн рублей. Об одном из немногих дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг, пишет газета «Коммерсант» .

Корнилов обвиняется Следственным комитетом России по части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ. Согласно обвинительному заключению, занимавший должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков Балтинвестбанка Корнилов, находясь в помещении банка, совершил ряд операций с ценными бумагами в режиме основных торгов ПАО «Московская биржа», что повлекло причинение ущерба в виде излишнего и экономически необоснованного расходования денежных средств данной кредитной организации в размере 11 831 512 рублей. По подсчетам следствия, злоумышленник заработал на махинациях 12,2 млн рублей.

В сентябре уголовное дело поступило в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга; предварительное слушание пока не назначено. Корнилов содержится не под стражей, а под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Подозрения ЦБ вызвали в свое время операции с 37 ценными бумагами, проведенные в период с 1 января 2014-го по 25 августа 2015 года. Схема была такая: сообщники фигуранта — его сестра Наталья Корнилова, а также некие Мария Смирнова или Павел Говоров — открывали позицию покупкой или необеспеченной продажей ценных бумаг, после чего через короткое время выставляли заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. В свою очередь Корнилов от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных бумаг в сторону увеличения финансового результата физического лица, и такая позиция закрывалась с прибылью.

Материалы в отношении Андрея Корнилова ЦБ передал в правоохранительные органы, а его сообщники были привлечены к административной ответственности.

​Обвиняемый в манипулировании рынком экс-сотрудник банка в Петербурге пойдет под суд Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

О завершении расследования в отношении Корнилова в начале июня сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ. Там указывали, что Корнилов с 2014 по 2015 год занимал должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Санкт-Петербурга. Являясь уполномоченным сотрудником данной кредитной организации по покупке и продаже ценных бумаг, а также имея электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок, он в нарушение федерального законодательства от имени банка использовал вышеуказанные средства доступа и произвел серию покупок, а через непродолжительное время — и продажи акций крупных предприятий.



«В результате указанных незаконных действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами, Корниловым в пользу аффилированных ему лиц получен совместный совокупный доход в размере более 12 млн рублей, которым он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, следствием установлен ущерб кредитному учреждению, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, в общей сумме более 11 млн рублей», — отмечал Следственный комитет.