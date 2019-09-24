Балтинвестбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Абсолютный чемпион+» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до двух лет) можно оформить под 6,5—7,6% годовых (до этого — под 6,65—7,75%).

«Мобильный» размещается под 5,5—5,65%, а «Мобильный online» — под 5,65—5,8% годовых. Прежние ставки — 5,65—5,8% и 5,8—5,95% соответственно. Минимальная сумма — 6 тыс. рублей. Срок размещения денежных средств — один год.

По вышеперечисленным вкладам проценты выплачиваются в конце срока.

«Чемпион+» (на один год) открывается на сумму от 10 тыс. рублей под 5,7%, от 1 млн 400 тыс. рублей — под 5,8% годовых (ранее — под 5,85—5,95%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентная ставка по «Пенсионному Плюс» (от 500 рублей на три года) составляет 4% годовых (с первого по 12-й месяц — 4,5% годовых, с 13-го по 24-й месяц — 4% годовых, с 25-го по 36-й месяц — 3,5% годовых). Прежняя ставка — 4,15%. Проценты ежемесячно капитализируются. В случае досрочного расторжения договора проценты за каждый полный период сохраняются.