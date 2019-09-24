Группа «Тинькофф» подписала спонсорский контракт с первой ракеткой России и четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Даниил Медведев, первая ракетка России и четвертая ракетка мира, и группа компаний «Тинькофф» ... объявляют о начале сотрудничества. Даниил Медведев стал послом бренда «Тинькофф» и будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях бренда. «Тинькофф» станет первой российской компанией, с которой сотрудничает спортсмен», — говорится в сообщении.

Медведев будет участвовать в продвижении линейки финансовых услуг, мобильной связи и других продуктов экосистемы «Тинькофф» в России. «Тинькофф» планирует размещать рекламу с участием теннисиста в том числе на телевидении, в Интернете и в прессе.

Ядром экосистемы «Тинькофф» является Тинькофф Банк.