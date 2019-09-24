Банк России установил официальные курсы валют на 25 сентября.

Курс доллара понизился на 23,93 копейки, составив 63,706 рубля (63,9453 рубля на 24 сентября). Курс евро уменьшен на 25,66 копейки, до 70,0193 рубля (с 70,2759 рубля на 24 сентября).

Биржевые курсы доллара и евро в середине дня снижаются. На 13:18 мск доллар стоит 63,67 рубля, евро на 13:17 мск — 70 рублей (минус 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов в каждом случае).

Курсовые диапазоны с начала торгов вторника составляют 63,61—63,79 рубля за доллар и 69,92—70,11 рубля за евро.

