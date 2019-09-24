Банк «Восточный» отверг новые данные об оценке акций IFTG из дела основателя Baring Vostok Майкла Калви в 4 млрд рублей. Представители «Восточного» ознакомились с экспертизой, проведенной в рамках следствия по делу о мошенничестве, сообщил РБК представитель «Восточного».

«Информация, распространяемая в СМИ, о якобы многомиллиардной стоимости акции IFTG, принадлежащих банку, не соответствует действительности», — говорится в заявлении «Восточного».

«Оценка еще раз подтверждает ранее проведенные экспертизы, заключения международных юристов и мнение аудиторов «большой четверки», — отметили в банке. «Восточный» не планирует ходатайствовать о проведении дополнительной экспертизы и «рассчитывает на возмещение ущерба в полном объеме».

Представитель Baring Vostok (фонд раньше контролировал банк) отказался комментировать следственные действия. «Однако, в свою очередь, подтверждаем, что никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела и ареста наших невиновных коллег нет и не было. Есть только желание [владельца компании «Финвижн Артема] Аветисяна и [его партнера, миноритария «Восточного» Шерзода] Юсупова решить коммерческий спор за контроль в банке рейдерскими методами», — сказал он.