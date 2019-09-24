Россельхозбанк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность депозита «Надежное будущее» (от 50 тыс. рублей) составит 7—7,6% (ранее — 7,25—7,8%), а «Инвестиционный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) — 7—7,75% в рублях (вместо 7,25—8%) и 1,3—1,9% годовых в долларах (ранее — 1,6—2,5%). Срок депозитов — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей на 395, 540 и 730 дней) открывается под 6,3% годовых (прежде — под 6,5—6,55%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей, 50 долларов на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) при выплате процентов в конце срока в рублях открывается под 5—7,2% (ранее — под 5—8%), в долларах — под 0,01—1,7% годовых (вместо 0,01—2,4%).

При выплате процентов ежемесячно в рублях процентные ставки составят 5—6,35% (ранее — 5—6,65%), в долларах — 0,01—1,45% годовых (вместо 0,01—2,3%).

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей, 100 долларов на 730 дней) оформить в рублях можно под 6,1% (вместо 6,25%), в долларах — под 1,4% годовых (прежде — под 2,05%), а «Пенсионный Плюс» (от 500 рублей на 395, 730 и 1 095 дней) — под 6—6,1% годовых (вместо 6,25%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей, 50 долларов) в рублях привлекается под 5,3—6,1% (ранее — под 5,6—6,3%), в долларах — под 0,35—1,4% годовых (вместо 0,8—2,1%), а «Комфортный» (от 10 тыс. рублей, 150 долларов) в рублях под 4,35—5,55% (ранее — под 4,7—5,75%), в долларах — под 0,3—1,35% годовых (вместо 0,45—1,8%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней).

Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопи на мечту», «Пополняемый», «Комфортный» и «Пенсионный Плюс».

При оформлении онлайн-вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» действуют повышенные ставки.