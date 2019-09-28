Страховая компания «Сбербанк страхование» выяснила, владельцы каких марок телефонов, смартфонов и планшетов наиболее бережно относятся к своим гаджетам и обеспечивают их страховой защитой.



«Проанализировав данные о последних 100 тысячах договорах страхования, компания пришла к выводу о том, что чаще всего телефоны, смартфоны и планшеты страхуют владельцы Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится по 27% от общего количества гаджетов, застрахованных в компании. Далее следуют мобильные устройства ZTE — 11%, Nokia — 8%, Honor — 7% и Meizu — 6%. Доли Fly и Sony составляют по 4% от общего количества застрахованных в компании гаджетов, Xiaomi — 3%, Huawei — 2%. Гаджеты Lenovo почти не страхуют, их доля — менее 1%», — отмечается в исследовании.

По данным СК «Сбербанк страхование», причины 87% страховых случаев с гаджетами — механические повреждения, в основном в результате падений. 8% страховых случаев были связаны с заливами: владельцы телефонов и планшетов роняли их в воду или проливали на свои устройства чай/кофе. Еще 3% случаев — кражи, говорят эксперты.