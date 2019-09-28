Страховая компания «Сбербанк страхование» выяснила, владельцы каких марок телефонов, смартфонов и планшетов наиболее бережно относятся к своим гаджетам и обеспечивают их страховой защитой.
«Проанализировав данные о последних 100 тысячах договорах страхования, компания пришла к выводу о том, что чаще всего телефоны, смартфоны и планшеты страхуют владельцы Apple и Samsung. На каждую из этих марок приходится по 27% от общего количества гаджетов, застрахованных в компании. Далее следуют мобильные устройства ZTE — 11%, Nokia — 8%, Honor — 7% и Meizu — 6%. Доли Fly и Sony составляют по 4% от общего количества застрахованных в компании гаджетов, Xiaomi — 3%, Huawei — 2%. Гаджеты Lenovo почти не страхуют, их доля — менее 1%», — отмечается в исследовании.
По данным СК «Сбербанк страхование», причины 87% страховых случаев с гаджетами — механические повреждения, в основном в результате падений. 8% страховых случаев были связаны с заливами: владельцы телефонов и планшетов роняли их в воду или проливали на свои устройства чай/кофе. Еще 3% случаев — кражи, говорят эксперты.
|
Наименование:
|
Доля в портфеле:
|
Apple
|
27%
|
Samsung
|
27%
|
ZTE
|
11%
|
Nokia
|
8%
|
Honor
|
7%
|
Meizu
|
6%
|
Fly
|
4%
|
Sony
|
4%
|
Xiaomi
|
3%
|
Huawei
|
2%
|
Lenovo
|
Менее 1%