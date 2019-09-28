Промсвязьбанк обновил условия по премиальной программе Orange Premium Club и ввел дополнительную возможность бесплатного обслуживания для зарплатных клиентов, следует из релиза финучреждения.



«С сентября бесплатно пользоваться программой можно при зарплатных зачислениях на карту банка от 200 000 рублей и трат по премиальным картам от 50 000 рублей», — отмечается в релизе.

Прежние условия продолжают свое действие: клиенты финучреждения получают бесплатные привилегии и сервис при поддержании активов от 2 млн рублей или при наличии средств на всех счетах от 1 млн рублей и сумме трат по премиальным картам от 50 тыс. рублей, заключили в ПСБ.