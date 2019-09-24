Долгосрочный кредитный рейтинг России по версии агентства Fitch Ratings мог бы быть выше, если бы не угроза новых санкций и низкие темпы экономического роста. Об этом заявил во вторник, 24 сентября, старший директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эрик Ариспе на конференции рейтингового агентства в Москве, передает корреспондент РБК.

В августе Fitch повысило кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом. Это предпоследний рейтинг инвестиционной категории (ниже идет так называемая мусорная категория). Fitch оценивает Россию на одну ступень выше, чем другие крупнейшие рейтинговые агентства: Moody's и S&P. Следующий пересмотр рейтинга планируется в феврале 2020 года.

Россия заслуживает текущего рейтинга «ВВВ», но модель показывает, что оценка страны может быть на пункт выше (то есть «BBB+»), сказал Ариспе.

Во многом то, что Россия пока не дотягивает до более высокого уровня, связано с макроэкономическими показателями, пояснил он. Россия смотрится хорошо с точки зрения таких факторов, как состояние государственных финансов и внешние активы. «Но такие факторы, как доступ капитала, размер экономики, — это уже, скорее, неблагоприятные факторы», — отметил аналитик.

«В принципе рейтинг может быть выше, чем текущий, но учитывая риск санкций и существенное влияние этого фактора, особенно на гибкость суверенной экономической системы, мы все-таки ставим рейтинг на один пункт ниже», — подчеркнул он. Чтобы это исправить, России потребуется время, «нужен более значительный [экономический] рост», добавил Ариспе.