Минфин РФ рассчитывает в течение недели официально представить в Минтруд законопроект о новой системе пенсионных накоплений «О гарантированном пенсионном продукте», до этого Минфин обсуждал проект с Минтрудом в рабочем порядке. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я думаю, что, может быть даже на этой неделе, мы проведем все процедуры. Я думаю, что вот-вот. Мы в рабочем порядке с ними обсуждали. Но совершенно правильно говорит Минтруд, что официально мы не представляли. Надеюсь, да (в ближайшую неделю)», — сказал Моисеев.

Ранее Минфин сообщил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. В сообщении министерства говорилось, что проект направлен на согласование в Минтруд, однако в Минтруде позднее заявили, что документа не получали.

Моисеев говорил, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Минфин рассчитывает, что новая система начнет действовать в январе 2021 года.