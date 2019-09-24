Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке будет обязывать молодые семьи проживать какое-то время в приобретенной квартире и не продавать ее, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Сообщалось, что данная программа будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Позднее Путин поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование такой ипотеки.

«Надо будет прописать критерии, прописать, что такое молодая семья, и очевидно, что мы будем (добавлять. — Прим. ред.) туда какой-то критерий о том, что люди, которые получили эту ипотеку, должны будут какое-то время там жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку, продали квартиру и купили другую в Московской области. Поэтому закорючки бюрократические поставим», — сказал Моисеев.

Замминистра также пояснил, что программа не потребует подготовки законопроекта. «Там постановление правительства, и в рамках постановления мы сформируем уже этот продукт», — пояснил он.