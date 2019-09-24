Связь-Банк снизил ставку по кредиту наличными для военнослужащих на 1 процентный пункт. Теперь ставка составляет от 10,9% годовых при наличии двух видов страхования: от потери работы и от несчастных случаев, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Военнослужащие могут получить нецелевой кредит в Связь-Банке по сниженной ставке на срок до семи лет на сумму до 3 млн рублей.

Условия программы распространяются на лиц от 21 года до 70 лет на момент окончания срока выплат по кредиту, проходящих военную службу в действующей армии Российской Федерации.