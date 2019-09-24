Воронежский арбитраж удовлетворил иск группы «Благо» Аркадия Фосмана о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего замминистра сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК «Маслопродукт». Суд счел доказанным, что в 2011 году действия экс-чиновника привели к отчуждению имущества ЗАО «Ойл Продакшн» и формированию у юрлица кредиторской задолженности в размере 12,1 млрд рублей, подавляющая часть которой приходится на петербургский холдинг, пишет «Коммерсант» .

Как напоминает издание, летом прошлого года первая инстанция пришла к выводу, что основатель «Маслопродукта» являлся конечным бенефициаром ЗАО, однако к доказательствам осуществления им контролирующих функций она отнеслась критически. Компания «Благо» добилась отмены этого решения в кассации, иск был возвращен в воронежский суд.

В ходе повторного рассмотрения Алексей Бажанов пытался применить сроки исковой давности, а также ссылался на формальное отсутствие у него статуса акционера. Однако суд отметил, что в период наращивания предприятиями «Маслопродукта» кредиторской задолженности (2011— 2012 годы) на открытые Бажановым банковские счета поступали «значительные денежные средства, что свидетельствует о существенном приросте его имущества», при этом «сведений о наличии иных источников поступления денег предоставлено не было».

Алексей Бажанов заявил «Коммерсанту», что будет оспаривать решение воронежского арбитража. По его словам, речь идет о «продолжении рейдерского захвата» ГК «Маслопродукт».

Информагентство РБК в середине августа сообщало, что скрывающийся в Лондоне от российских правоохранителей Бажанов, фигурант дела «Росагролизинга», обратился из Лондона в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника управления «К» ФСБ Виктора Воронина.

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в Следственный комитет на генерала ФСБ Воронина Алексей Бажанов утверждает, что стал фигурантом уголовных дел после отказа дать показания на Елену Скрынник и еще нескольких чиновников.

Бажанов занимал пост замминистра сельского хозяйства в 2009—2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более чем 1 млрд рублей у «Росагролизинга». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск.

По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе, предполагающем проведение финансового оздоровления и получение контроля в отношении одного из крупнейших производителей подсолнечного масла — ЗАО «Маслопродукт-Био».

Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. Согласно заявлению Бажанова, «не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор <...>, направленный на завладение предприятием».



В начале 2014 года правоохранительные органы обвинили Бажанова в хищении более 10 млрд рублей кредитов Связь-Банка, взятых структурами «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность под залог имущества.