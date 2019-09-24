Компания Bi.Zone и оператор связи «МегаФон» расширили сотрудничество в области кибербезопасности. В рамках технологического партнерства оператор начал предоставлять разработчику в режиме реального времени информацию о мошенниках и их жертвах. Эти сведения автоматически становятся доступны всем участникам платформы обмена данными о киберугрозах — совместного проекта Bi.Zone и Ассоциации банков России, сообщает пресс-служба компании.

«Эта информация особенно актуальна для игроков финансового сектора, так как позволяет эффективно бороться с банковскими мошенниками. Мы фиксируем деятельность последних и передаем соответствующие данные аналитикам Bi.Zone», — комментирует директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов ПАО «МегаФон» Сергей Хренов.



По данным компании Bi.Zone, в России 80% краж со счетов физических лиц совершается с использованием методов социальной инженерии: жертва поддается на уловки мошенников и сама переводит им деньги. Чаще всего злоумышленники связываются с клиентами банков по телефону и через СМС-сообщения. Поэтому данные мобильных операторов об инцидентах существенно снижают количество атак в финансовой сфере.

Благодаря сотрудничеству компании Bi.Zone с «МегаФоном» в платформу обмена данными о киберугрозах будет поступать информация о злонамеренных ресурсах, в том числе используемых для фишинговых атак, о заражениях вредоносным ПО, мошенниках и их жертвах. Если эти сведения использовать в работе антифрод-системы финансовой организации, то это позволит значительно повысить уровень выявления банковского мошенничества. При этом специальные правила, разработанные аналитиками компании Bi.Zone, дадут возможность с высокой точностью определять абонентов, устройства которых заражены вредоносным ПО.



