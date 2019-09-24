Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала 2019 года снизилась почти на 4%, заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

«После первого этапа реформы ОСАГО тоже были опасения, что страховщики поднимут цены. Но этого не произошло. На текущий момент мы зафиксировали среднее снижение на уровне 4%. При этом за шесть месяцев текущего года почти на 43% сократилось количество жалоб на ОСАГО. Это говорит о том, что граждане позитивно реагируют на реформу», — отметил он.

По мнению Чистюхина, отмена территориального коэффициента не приведет к подорожанию полисов ОСАГО в тех регионах, где действует пониженный коэффициент.



«Если тарифный коридор будет справедливым, я думаю, что из-за отмены этого коэффициента (территорий) или других изменений мы сможем базовый тариф понизить — говорим мы про Чечню или другие области с низким коэффициентом. Или же повысить, если речь идет про другие регионы. Напомню, реформа реализуется не для того, чтобы создать дополнительную маржу для страховых компаний или недополучить ее, а для того, чтобы сохранить текущий баланс. И чтобы более гибко решать вопрос относительно вождения и аварийности каждого водителя, желательно не заводить себя в очень жесткие рамки небольшого количества коэффициентов», — уточнил Чистюхин.